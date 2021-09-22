Bugün maç var mı? 22 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!
Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bugün Galatasaray maçı var mı? Bugün Fenerbahçe maçı var mı?
Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Fransa Ligue 1
- 20.00 ---> Lille - Reims ---> BeİN Sports 3
- 20.00 ---> Monaco - St. Etienne ---> BeİN Sports 4
- 20.00 ---> Montpellier - Bordeaux ---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Nantes - Brest ---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Rennes - Clermont ---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Angers - Marsilya ---> BeİN Sports 4
- 22.00 ---> Lens - Strasbourg ---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Lorient - Nice ---> BeİN Connect
- 22.00 ---> Lyon - Troyes ---> BeİN Connect
- 22.00 ---> Metz - PSG ---> BeİN Sports 3
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- 19.45 ---> G.A. Eagles - PSV ---> S Sport Plus
- 19.45 ---> NEC Nijmegen - Utrecht---> Bilyoner TV
- 19.45 ---> Groningen - Vitesse---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Feyenoord - Heerenveen ---> S Sport Plus
- 22.00 ---> Zwolle - Sparta Rotterdam ---> Bilyoner TV
İtalya Serie A Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
- 19.30 ---> Salernitana - Verona ---> S Sport Plus
- 19.30 ---> Spezia - Juventus ---> S Sport Plus/ S Sport 2
- 21.45 ---> Milan - Venezia ---> S Sport Plus/ S Sport 2
- 21.45 ---> Cagliari - Empoli ---> S Sport Plus
İspanya La Liga
- 20.30 ---> Espanyol - Alaves ---> Smart Spor 2
- 20.30 ---> Sevilla - Valencia ---> S Sport Plus/ Smart Spor HD
- 23.00 ---> Real Madrid - Mallorca ---> Smart Spor HD/S Sport Plus
- 23.00 ---> Villarreal - Elche ---> Smart Spor 2
Spor Toto Süper Lig
- 17.00 ---> Gaziantep FK - M.Başakşehir ---> BeİN Sports 1
- 20.00---> Kayserispor - Galatasaray ---> BeİN Sports 1
- 20.00---> Göztepe - Hatayspor ---> BeİN Sports 2
İngiltere Lig Kupası
- 21.45 ---> Manchester Utd - West Ham ---> BeİN Sports Max 1
- 21.45 ---> Chelsea - Aston Villa ---> BeİN Sports Max 2
- 21.45 ---> Wolverhampton - Tottenham ---> BeİN Connect
- 21.45 ---> Fulham - Leeds United ---> BeİN Sports Max 2
Portekiz Lig Kupası
23.15 ---> Famalicao - Penafiel ---> Bilyoner TV