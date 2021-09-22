Bugün maç var mı? 22 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Fransa Ligue 1



20.00 ---> Lille - Reims ---> BeİN Sports 3

20.00 ---> Monaco - St. Etienne ---> BeİN Sports 4

20.00 ---> Montpellier - Bordeaux ---> Bilyoner TV

20.00 ---> Nantes - Brest ---> Bilyoner TV

20.00 ---> Rennes - Clermont ---> Bilyoner TV

22.00 ---> Angers - Marsilya ---> BeİN Sports 4

22.00 ---> Lens - Strasbourg ---> Bilyoner TV

22.00 ---> Lorient - Nice ---> BeİN Connect

22.00 ---> Lyon - Troyes ---> BeİN Connect

22.00 ---> Metz - PSG ---> BeİN Sports 3

Hollanda Eredivisie Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

19.45 ---> G.A. Eagles - PSV ---> S Sport Plus

19.45 ---> NEC Nijmegen - Utrecht---> Bilyoner TV

19.45 ---> Groningen - Vitesse---> Bilyoner TV

22.00 ---> Feyenoord - Heerenveen ---> S Sport Plus

22.00 ---> Zwolle - Sparta Rotterdam ---> Bilyoner TV

İtalya Serie A Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

19.30 ---> Salernitana - Verona ---> S Sport Plus

19.30 ---> Spezia - Juventus ---> S Sport Plus/ S Sport 2

21.45 ---> Milan - Venezia ---> S Sport Plus/ S Sport 2

21.45 ---> Cagliari - Empoli ---> S Sport Plus

İspanya La Liga

20.30 ---> Espanyol - Alaves ---> Smart Spor 2

20.30 ---> Sevilla - Valencia ---> S Sport Plus/ Smart Spor HD

23.00 ---> Real Madrid - Mallorca ---> Smart Spor HD/S Sport Plus

23.00 ---> Villarreal - Elche ---> Smart Spor 2

Spor Toto Süper Lig



17.00 ---> Gaziantep FK - M.Başakşehir ---> BeİN Sports 1

20.00---> Kayserispor - Galatasaray ---> BeİN Sports 1

20.00---> Göztepe - Hatayspor ---> BeİN Sports 2

İngiltere Lig Kupası

21.45 ---> Manchester Utd - West Ham ---> BeİN Sports Max 1

21.45 ---> Chelsea - Aston Villa ---> BeİN Sports Max 2

21.45 ---> Wolverhampton - Tottenham ---> BeİN Connect

21.45 ---> Fulham - Leeds United ---> BeİN Sports Max 2

Portekiz Lig Kupası

23.15 ---> Famalicao - Penafiel ---> Bilyoner TV



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