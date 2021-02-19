Bugün maç var mı? 19 Şubat 2021 Cuma bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 19 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
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Bugün maç var mı? 19 Şubat 2021 Cuma bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 19 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

19.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:18
Bugün maç var mı? 19 Şubat 2021 Cuma bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 19 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

Turkcell Süperlig maçlarını, UEFA maçlarını ve Avrupa ligini takip eden futbol severler, bugün maç var mı? 19 Şubat hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 19 Şubat oynayacak maçlar!, 19 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç özetleri ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 19 Şubat Cuma TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 19 Şubat Cuma oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

19 ŞUBAT CUMA FUTBOL MAÇLARI!

13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Ümraniyespor | beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 | Eskişehirspor vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Adana Demirspor vs Altay | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Başakşehir vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

20:30 | Erzgebirge Aue vs Bochum | S Sport 2

20:30 | Fiorentina vs Spezia | beIN SPORTS HD 2

22:30 | Arminia Bielefeld vs Wolfsburg | S Sport 2

22:45 | Cagliari vs Torino | beIN SPORTS HD 2

22:45 | Watford vs Derby County | beIN CONNECT

23:00 | Real Betis vs Getafe | Spor SMART

23:00 | Brest vs Lyon | beIN SPORTS MAX HD 2

23:00 | Wolverhampton vs Leeds United | S Sport

19 ŞUBAT CUMA BASKETBOL MAÇLARI!

06:00 | LA Lakers - Brooklyn Nets | S Sport

13:00 | Canik Bld. - Fenerbahçe | TBF TV

18:00 | Gürcistan - Sırbistan | S Sport 2

18:00 | Final Spor - Balıkesir BB | TRT Spor 2

20:45 | Fenerbahçe Beko - Alba Berlin |BeIN Haber

22:45 | Kızılyıldız - Zenit Basket | BeIN MAX1

22:45 | Asvel Villeurbanne - Bayern Münih | BeIN Sports 4

23:00 | Valencia Basket - Real Madrid | BeIN Sports 3

04:00 | NO Pelicans - Phoenix Suns | NBA TV

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