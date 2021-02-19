Bugün maç var mı? 19 Şubat 2021 Cuma bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 19 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
Turkcell Süperlig maçlarını, UEFA maçlarını ve Avrupa ligini takip eden futbol severler, bugün maç var mı? 19 Şubat hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 19 Şubat oynayacak maçlar!, 19 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç özetleri ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 19 Şubat Cuma TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 19 Şubat Cuma oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?
BUGÜN MAÇ VAR MI?
19 ŞUBAT CUMA FUTBOL MAÇLARI!
13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Ümraniyespor | beIN SPORTS MAX HD 1
16:00 | Eskişehirspor vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 1
19:00 | Adana Demirspor vs Altay | beIN SPORTS MAX HD 1
19:00 | Başakşehir vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1
20:30 | Erzgebirge Aue vs Bochum | S Sport 2
20:30 | Fiorentina vs Spezia | beIN SPORTS HD 2
22:30 | Arminia Bielefeld vs Wolfsburg | S Sport 2
22:45 | Cagliari vs Torino | beIN SPORTS HD 2
22:45 | Watford vs Derby County | beIN CONNECT
23:00 | Real Betis vs Getafe | Spor SMART
23:00 | Brest vs Lyon | beIN SPORTS MAX HD 2
23:00 | Wolverhampton vs Leeds United | S Sport
19 ŞUBAT CUMA BASKETBOL MAÇLARI!
06:00 | LA Lakers - Brooklyn Nets | S Sport
13:00 | Canik Bld. - Fenerbahçe | TBF TV
18:00 | Gürcistan - Sırbistan | S Sport 2
18:00 | Final Spor - Balıkesir BB | TRT Spor 2
20:45 | Fenerbahçe Beko - Alba Berlin |BeIN Haber
22:45 | Kızılyıldız - Zenit Basket | BeIN MAX1
22:45 | Asvel Villeurbanne - Bayern Münih | BeIN Sports 4
23:00 | Valencia Basket - Real Madrid | BeIN Sports 3
04:00 | NO Pelicans - Phoenix Suns | NBA TV