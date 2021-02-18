Bugün maç var mı? 18 Şubat 2021 Perşembe bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
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Bugün maç var mı? 18 Şubat 2021 Perşembe bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

18.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:35
Bugün maç var mı? 18 Şubat 2021 Perşembe bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 18 Şubat hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 18 Şubat oynayacak maçlar!, 18 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç özetleri ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 18 Şubat Perşembe TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 18 Şubat Perşembeoynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

18 ŞUBAT PERŞEMBE FUTBOL MAÇLARI!

13:00 | Elazığspor – Etimesgut Bld. TFF 2. Lig | Yayın Yok

13:00 | Sakaryaspor – Vanspor TFF 2. Lig | Yayın Yok

13:00 | Kocaelispor – Afjet Afyonspor TFF 2. Lig | Yayın Yok

16:30 | Ajman Club – Al Nasr BAE Arap Körfez Ligi | Bilyoner TV

16:30 | Al Dhafra – Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi | Bilyoner TV

17:00 | Chennaiyin – NorthEast Utd Hindistan Süper Ligi | Bilyoner TV

17:30 | İtalya – Kuzey Makedonya FIBA Eurobasket Eleme | Bilyoner TV

18:00 | Dinamo Kiev vs Club Brugge | beIN CONNECT

20:55 | Real Sociedad vs Man United | beIN SPORTS MAX HD 1

20:55 | Kızılyıldız vs Milan | beIN SPORTS HD 1

20:55 | Slavia Prag vs Leicester City | beIN SPORTS HD 2

20:55 | Olympiakos vs PSV Eindhoven | beIN CONNECT

20:55 | Sporting Braga vs Roma | beIN CONNECT

20:55 | Krasnodar vs Dinamo Zagreb | beIN CONNECT

20:55 | Wolfsberger AC vs Tottenham | beIN SPORTS MAX HD 2

20:55 | Young Boys vs Bayer Leverkusen | beIN CONNECT

23:00 | Salzburg vs Villarreal | beIN SPORTS MAX HD 2

23:00 | Maccabi Tel Aviv vs Shakhtar | beIN CONNECT

23:00 | Benfica vs Arsenal | beIN SPORTS HD 2

23:00 | Molde vs Hoffenheim | beIN CONNECT

23:00 | Lille vs Ajax | beIN SPORTS HD 1

23:00 | Antwerp vs Rangers | beIN CONNECT

23:00 | Granada vs Napoli | beIN SPORTS MAX HD 1

18 ŞUBAT PERŞEMBE BASKETBOL MAÇLARI!

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