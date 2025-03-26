Bugün hangi maçlar var? 26 Mart bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?

26 Mart 2025 maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar şifresiz mi yayınlanacak gibi sorular sıkça araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de öne çıkan maçlar dikkat çekiyor. Özellikle maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konuları taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!

26 Mart BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar - Çeyrek Final

20:45 Lyon (K) - B. Münih (K)

23:00 Arsenal (K) - Real Madrid (K)

TFF 2. Lig - Kırmızı Grup

14:00 Ankara Demir - 68 Aksaray

14:00 Beyoğlu Y. Çarşı - Karaman FK

14:00 Bucaspor 1928 - Nazilli Spor

14:00 Diyarbekirspor - Elazığspor

14:00 Erbaaspor - Arnavutköy Bld.

14:00 Giresunspor - Yeni Mersin İY

14:00 Karacabey Bld - Bld. Derincespor

14:00 Serik Bld - Vanspor FK

14:00 Somaspor - Menemen FK

TFF 2. Lig - Beyaz Grup

14:00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK

14:00 Altınordu - Karaköprü Bld.

14:00 İnegölspor - Fethiyespor

14:00 İskenderunspor - 24 Erzincanspor

14:00 Isparta 32 - Kastamonuspor

14:00 Kepezspor A.Ş - Beykoz A.Ş.

14:00 Kırklarelispor - Sincan Bld Ankaraspor

14:00 Sarıyer - Altay

TFF 3. Lig - Grup 1

14:00 23 Elazığ FK - Bld. Kütahyaspor

14:00 Bornova 1877 - K. Maraşspor

14:00 Düzcespor - Muş Spor

14:00 Hopaspor - Silifke Bld

14:00 K. Bulvarspor - Bursaspor

14:00 Karşıyaka - Anadolu Üniv.

14:00 Kuşadasıspor - Kırşehir FSK

14:00 Tokat Bld. Plevne - E. Velimeşe

TFF 3. Lig - Grup 2

14:00 Amasyaspor FK - Türk Metal 1963

14:00 Balıkesirsporİshaklıspor

14:00 Çayelispor - İnegöl Kafkas

14:00 Etimesgut Spor - Nevşehir Bld

14:00 Mazıdağı Fosfat - Kelkit Hürriyet

14:00 Muğlaspor - Fatsa Bld

14:00 Silivrispor - Uşakspor A.Ş.

TFF 3. Lig - Grup 3

14:00 1923 M. K. Paşa - Efeler 09

14:00 52 Orduspor FK - Aliağa FAŞ

14:00 Ayvalıkgücü Bld - K.Ç Sinopspor

14:00 Bayburt ÖİS - Viranşehir Bld

14:00 Çorluspor 1947Çankaya SK

14:00 Karabük İ.Y. - Alanya 1221 FSK

14:00 Osmaniyespor FK - Pazarspor

14:00 Yozgat Bl Bozok - 1922 Konyaspor

TFF 3. Lig - Grup 4

14:00 7 Eylül Turgutlu - Denizlispor

14:00 EdirnesporErciyes 38 FSK

14:00 K. Maraş İstiklal - İzmir Çoruhlu

14:00 Kırıkkale FK - Niğde Bld

14:00 Kolibri Ağrı 1970 - Bursa Nilüfer FK

14:00 Sebat Gençlikspor - Mardin 1969

14:00 Tepecikspor - Polatlı 1926

14:00 Zonguldakspor FK - Orduspor 1967