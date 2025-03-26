Bugün hangi maçlar var? 26 Mart bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?
26 Mart'ta hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallarda yayınlanacak ve şifresiz mi olacaklar? UEFA maç programı ve detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
26 Mart 2025 maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar şifresiz mi yayınlanacak gibi sorular sıkça araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de öne çıkan maçlar dikkat çekiyor. Özellikle maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konuları taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!
26 Mart BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar - Çeyrek Final
20:45 Lyon (K) - B. Münih (K)
23:00 Arsenal (K) - Real Madrid (K)
TFF 2. Lig - Kırmızı Grup
14:00 Ankara Demir - 68 Aksaray
14:00 Beyoğlu Y. Çarşı - Karaman FK
14:00 Bucaspor 1928 - Nazilli Spor
14:00 Diyarbekirspor - Elazığspor
14:00 Erbaaspor - Arnavutköy Bld.
14:00 Giresunspor - Yeni Mersin İY
14:00 Karacabey Bld - Bld. Derincespor
14:00 Serik Bld - Vanspor FK
14:00 Somaspor - Menemen FK
TFF 2. Lig - Beyaz Grup
14:00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK
14:00 Altınordu - Karaköprü Bld.
14:00 İnegölspor - Fethiyespor
14:00 İskenderunspor - 24 Erzincanspor
14:00 Isparta 32 - Kastamonuspor
14:00 Kepezspor A.Ş - Beykoz A.Ş.
14:00 Kırklarelispor - Sincan Bld Ankaraspor
14:00 Sarıyer - Altay
TFF 3. Lig - Grup 1
14:00 23 Elazığ FK - Bld. Kütahyaspor
14:00 Bornova 1877 - K. Maraşspor
14:00 Düzcespor - Muş Spor
14:00 Hopaspor - Silifke Bld
14:00 K. Bulvarspor - Bursaspor
14:00 Karşıyaka - Anadolu Üniv.
14:00 Kuşadasıspor - Kırşehir FSK
14:00 Tokat Bld. Plevne - E. Velimeşe
TFF 3. Lig - Grup 2
14:00 Amasyaspor FK - Türk Metal 1963
14:00 Balıkesirsporİshaklıspor
14:00 Çayelispor - İnegöl Kafkas
14:00 Etimesgut Spor - Nevşehir Bld
14:00 Mazıdağı Fosfat - Kelkit Hürriyet
14:00 Muğlaspor - Fatsa Bld
14:00 Silivrispor - Uşakspor A.Ş.
TFF 3. Lig - Grup 3
14:00 1923 M. K. Paşa - Efeler 09
14:00 52 Orduspor FK - Aliağa FAŞ
14:00 Ayvalıkgücü Bld - K.Ç Sinopspor
14:00 Bayburt ÖİS - Viranşehir Bld
14:00 Çorluspor 1947Çankaya SK
14:00 Karabük İ.Y. - Alanya 1221 FSK
14:00 Osmaniyespor FK - Pazarspor
14:00 Yozgat Bl Bozok - 1922 Konyaspor
TFF 3. Lig - Grup 4
14:00 7 Eylül Turgutlu - Denizlispor
14:00 EdirnesporErciyes 38 FSK
14:00 K. Maraş İstiklal - İzmir Çoruhlu
14:00 Kırıkkale FK - Niğde Bld
14:00 Kolibri Ağrı 1970 - Bursa Nilüfer FK
14:00 Sebat Gençlikspor - Mardin 1969
14:00 Tepecikspor - Polatlı 1926
14:00 Zonguldakspor FK - Orduspor 1967