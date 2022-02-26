Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık videosu izleyenlerin ciğerini yaktı

Ahmet Çalık unutulmuyor. Konyaspor kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın doğum günü için 26 Şubat'a geçilen saatte bir video paylaştı.

HERKES AYNI ACIYI YAŞADI

Ahmet'in olduğu fotoğraflar ve kullanılan şarkı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videonun altına bırakılan yorumlar yürek yaktı.

TFF'DEN DE VİDEO GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu da Ahmet Çalık için bir video paylaştı. Ahmet Çalık'ın milli forma ile yaşadığı güzel günlerden derlenen videonun notunda, "Seni unutmayacağız" ifadesi yer aldı.