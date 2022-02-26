Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık videosu izleyenlerin ciğerini yaktı - Haberler

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Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık videosu izleyenlerin ciğerini yaktı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Konyaspor kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın doğum günü için video paylaştı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Ahmet Çalık unutulmuyor. Konyaspor kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın doğum günü için 26 Şubat'a geçilen saatte bir video paylaştı.

Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık için paylaşılan video izleyenlerin ciğerini yaktı

HERKES AYNI ACIYI YAŞADI

Ahmet'in olduğu fotoğraflar ve kullanılan şarkı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videonun altına bırakılan yorumlar yürek yaktı.

Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık için paylaşılan video izleyenlerin ciğerini yaktı

Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık için paylaşılan video izleyenlerin ciğerini yaktı

Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık için paylaşılan video izleyenlerin ciğerini yaktı

Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık için paylaşılan video izleyenlerin ciğerini yaktı

TFF'DEN DE VİDEO GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu da Ahmet Çalık için bir video paylaştı. Ahmet Çalık'ın milli forma ile yaşadığı güzel günlerden derlenen videonun notunda, "Seni unutmayacağız" ifadesi yer aldı.

Bugün 28 olacaktı! Ahmet Çalık için paylaşılan video izleyenlerin ciğerini yaktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ahmet Çalık, Konyaspor, TFF, Spor, Haberler

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