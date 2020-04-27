Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer nereli, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu, kilosu
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Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer nereli, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu, kilosu

Anadolu Efes Spor Kulübü'nde oynayan Buğrahan Tuncer, 1993 yılında doğdu. Profesyonel basketbol kariyerine ise Beşiktaş ile başladı. Ardından Aliağa Petkim, Mersin Büyükşehir Belediye ve Best Balıkesir takımlarına transfer oldu. Buğrahan Tuncer sevgilisi, hayatı haberimizde.

Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer nereli, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu, kilosu
27.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:57

Buğrahan Tuncer, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes takımına geçti. Genç Milli Takım'da yer alan Tuncer, Anadolu Efes ile birlikte Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu elde ederken, iki kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı. Eda Ece ile birlikte olan Buğrahan Tuncer kaç yaşında?

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

Tuncer, 23 Mart 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü basketbolcu, profesyonel kariyerine 2009-10 sezonunda Beşiktaş'ta başladı. 2011 yılında Aliağa Petkim'e transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi, 2013-14 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediye, 2014-15 sezonunda Eskişehir Basket, 2015-16 sezonunda da Best Balıkesir takımlarında top koşturdu.

Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer nereli, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu, kilosu

U18 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BRONZ MADALYA KAZANDI

Buğrahan, 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket'e yeniden döndü. İki sezon burada görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes Spor Kulübüne geçti. 2011 yılında Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tuncer, Genç Milli Takım'da yer aldı. 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket forması ile 1. Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğu kazandı. Genç oyuncu ayrıca 2018 yılında BSL All Star karşılaşmasında görev aldı.

EUROLEAGUE İKİNCİLİĞİ GÖRDÜ

Buğrahan Tuncer, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes'de Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. 2019-20 sezonu başında Anadolu Efes ile ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupasını elde etti.

Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer nereli, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu, kilosu

Oyuncu Eda Ece ile birlikte olan Buğrahan Tuncer, 1,93 metre boyunda, 90 kilogramdır. Anadolu Efes'de oynayan basketbolcu 19 numaralı formayı giyiyor.

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