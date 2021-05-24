Futbol: Misli.com 3. Lig play-off finali

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat SancaktarBucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Dk. 82 Enes Alıç), Burak Sürmeli (Dk. 73 Yusuf Can Abay), Saruhan Fındıkçı (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Dk. 82 Enes Alıç), Burak Sürmeli (Dk. 73 Yusuf Can Abay), Saruhan Fındıkçı (Dk. 77 Cuma Menize), Berke Bıyık, Oğuz Aydın, Tunç Murat Behram

İskenderun: Ramazan Haklı (Dk. 18 Onur Parlar), Kadir Bilimlier, Dede Çelik, Mutlu İlengöz, Oğuzhan Erdoğan, Nureddin Ersoy (Dk. 101 Emre Hasan Balcı), Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu (Dk. 60 Yüksel Kayaalp), Burak Temir, Recep Metin (Dk. 101 Feyzullah Şahin Güneş), Mustafa Öztürk (Dk. 95 Uğur Uğur)

Goller: Dk. 78 Nureddin Ersoy, Dk. 105 Feyzullah Şahin Güneş (İskenderun), Dk. 83 Berke Bıyık, Dk. 92 Tunç Murat Behram (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Dk. 64 Yüksel Kayaalp, Dk. 86 Mutlu İlengöz, Dk. 90+8 Recep Metin, Dk. 108 Emre Hasan Balcı, Dk. 111 Burak Temir (İskenderun), Dk. 86 Ufuk Er (Bucaspor 1928)

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1, uzatma bölümleri ise 2-2 eşitlikle biten müsabakanın penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928, Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

78. dakikada İskenderun öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Burak Temir, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Nureddin Ersoy'a çıkardı. Nureddin'in topun gelişine vuruşunda savunmanın müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 0-1.

83. dakikada 1928 Bucaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Berke Bıyık, Tunç Murat Berhan ile yaptığı verkaçla ceza sahası içine girdi. Berke, kaleciyle karı karşıya durumda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erince 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidildi.

92. dakikada Bucaspor 1928 öne geçti. Tunç Murat Behram'ın rakip yarı sahanın ortalarından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

105. dakikada İskenderun beraberliği yakaladı. Sol taraftan Mutlu İlengöz'ün ortasında Feyzullah Şahin Güneş'in kafa vuruşunda savunmanın da müdahale ettiği top filelere gitti: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı bölümlerinde rakibine 3-2 üstünlük kuran Bucaspor 1928, Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

Ayrıca 90+9'da İskenderun Teknik Direktörü Yusuf Tokaç hakem tarafından kırmızı kartla sahadan ihraç edildi.

Öte yandan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür