Bucaspor 1928'de Ahmet Aras ayrıldı
06.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:22
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928'de bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılmaya başladı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928'de bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılmaya başladı. Sarı-lacivertliler 33 yaşındaki golcü futbolcusu Ahmet Aras'la vedalaştı. Yönetimle bir araya gelen deneyimli golcünün karşılıklı olarak anlaştığı ve sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Bu sezon 8 resmi maça çıkan Ahmet Aras 338 dakika sahada kalıp 1 kez fileleri sarstı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı