Bucaspor 1928'de Ahmet Aras ayrıldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928'de bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılmaya başladı. Sarı-lacivertliler 33 yaşındaki golcü futbolcusu Ahmet Aras'la vedalaştı. Yönetimle bir araya gelen deneyimli golcünün karşılıklı olarak anlaştığı ve sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Bu sezon 8 resmi maça çıkan Ahmet Aras 338 dakika sahada kalıp 1 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı