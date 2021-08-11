Bucak'ta orman yangını
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Bucak'ta orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle daha önce boşaltılan Kargı Mahallesi ve Sarıdere mevkisinde etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen itfaiye ve arazözler müdahale ederken, Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 TOMA da müdahale için bölgeye geldi. Yangının yüksek yamaç ve sarp bölgelerde devam etmesi nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kocaaliler Beldesi Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, beldeye bağlı Karşıyaka, Gökalan mahalleleri ve Çınar mevkisindeki evlerde oturan vatandaşların, yangın nedeniyle bölgeden tahliye edildiğini aktardı. Diğer yandan Antalya-Isparta Karayolu, Antalya yönünden Kuzey Çevre Köprülü Kavşağı'ndan, Isparta yönünden ise Ağlasun Kavşağı'ndan çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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