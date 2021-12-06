Buca Metrosu'nun dev ihalesini kazanan firma belli oldu

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği, kent tarihinin en büyük yatırımlarından Buca Metrosu'nun yapım ihalesini kazanan firma belli oldu. 8 firmanın yarıştığı ihalenin ardından hazırlanan değerlendirme raporu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca onaylandı. İhaleyi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş kazanırken, şirket yarıştığı ihalede 3 milyar 921 milyon 498 bin TL teklif vermişti.

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosunun yapım ihalesi sürecinde, ihale kararı açıklandı. Kent tarihinin en büyük yatırımı olacak 13,5 kilometrelik hattın yapımı için yapılan iki aşamalı ihalenin değerlendirme raporu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD) onaylandı. EBRD tarafından görevlendirilen bilirkişi incelemesinden de geçen rapor doğrultusunda esaslı ölçüde ihale koşullarını sağlayan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş'nin sözleşmeye davet edileceği belirtildi. Firmaların 7 günlük geri bildirim sürecinin ardından 14 gün sonra yüklenici firma sözleşmeye çağrılacak.

8 firma yarıştı

İki aşamadan oluşan ihalenin birinci aşamasına 13 firma katılmış, ikinci aşamada ise yeterli kriterleri taşıyan 8 firmadan mali teklifler istenmişti. Bayburt Grup- Azercon OJSC İş Ortaklığı, China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı, Dentas-Gürbag İş Ortaklığı, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş, EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu, Gülermak İnşaat, JV of Dillingham Construction-Özaltın İnşaat İş Ortaklığı ile Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı'nın Buca Metrosu'nun yapımı için yarıştığı ihalede Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ. 3 milyar 921 milyon 498 bin TL teklif vermişti.

EBRD onayladı

İkinci aşamada firmaların sundukları teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirildi ve nihai değerlendirme raporu uluslararası ihale mevzuatına göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) onay için gönderildi. Değerlendirme raporunun gözden geçirilmesi aşamasında banka tarafından atanan yabancı bağımsız bir bilirkişiyle çalışıldı. Bağımsız uzmanın da incelemesi sonucunda ihale komisyonunun hazırladığı rapor EBRD tarafından onaylandı.

490 milyon Euro'luk dış finansman

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer, Üçyol – Buca Metro hattı için temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon Euro'luk dış finansman sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile temmuz ayında imzalandı. 125 milyon Euro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + yüzde 3,20 faiz oranına sahip. Fransız Kalkınma Ajansı ile Hazine garantisiz 125 milyon Euro tutarında 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl vadeli finansman sözleşmesi ise Kasım ayında imzalandı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşması imzalandı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırıldı.

Sürücüsüz hizmet verecek

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak 13,5 km'lik hat üzerinde 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. İmalat çalışmalarının 4 yıl sürmesi planlanıyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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