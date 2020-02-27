Bu Yöntemler Kadınlarda Ağrı ve Kaygıları Sona Erdiriyor

27.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:50

Bu dönemde şikayetleri önemseyip vakit kaybetmeden doktora başvurmak önem taşıyor. Erken teşhis edilen bu rahatsızlıklar, günümüzde laparoskopik yani kapalı cerrahi yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, jinekolojik hastalıklarda endoskopik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Kısa sürede iyileşme sağlanıyor

Laporoskopik işlemlerin başarısı için doktorun tecrübesi çok önemlidir. Kapalı operasyonların en önemli avantajı, işlem sırasında cerraha daha geniş bir görme ortamı sağlamasıdır. Bu avantaja sahip olan hekim, daha ince aletler ile dokularda herhangi bir travma yaratmadan işlemini gerçekleştirebilir. Bu da hastada daha az kan kaybı, daha az ağrı ve ilaç kullanımını maksimum seviyeye indirir. Laporoskopik operasyonlar, hastaların daha erken ayağa kalkarak aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilmesini sağlıyor. Her hastaya laparoskopi uygulanmayabilir. Daha önceden karnından tekrarlayan operasyonlar geçirmiş, batın içinde yaygın bağırsak yapışıklıkları olan ve bağırsak operasyonları geçirmiş hastalarda, büyük kitlelerde açık operasyonlar tercih edilir.

Laparoskopik yöntemler;

-Rahim ve yumurtalıkların alınması

-Miyomların çıkarılması

-Yumurtalık kistlerinin çıkarılması

-Dış gebelik operasyonları

-Karın içindeki organ yapışıklıklarının giderilmesi

-Tüplere bağlı kısırlık problemlerinde tüplerin açılması

-Tüplerin bağlanması veya kapatılması

-Sebebi belli olmayan karın içi kanamaların tanı ve tedavisi

-İdrar kaçırma operasyonları

-Genital organların sarkmasının tamir edilmesi

-Endometriozis ( çikolata kisti) hastalığının cerrahi tedavisi

-Polikistik over sendromunun cerrahi tedavisi için güvenle kullanılmaktadır.

Aynı anda tanı ve tedavi

Histeroskopi, rahim odacığının basınçlı sıvıyla genişletilerek video kamera ile incelenmesi ve saptanan problemlerin giderilmesi için kullanılan kapalı operasyon yöntemidir. Histeroskopi tanısal amaçla kullanılabildiği gibi, operasyon için yani operatif histeroskopi olarak sıklıkla uygulanır. Rahim odacığındaki her problem operatif histeroskopi ile tedavi edebilir. Teknik olarak rahim kanalı ortalama 9 mm kadar genişletildikten sonra büyük moleküllü sıvı basınçlı olarak verilerek rahim odacığı genişletilerek saptanan problemlerin tedavisi yapılır

Histeroskopi ile yapılan cerrahi işlemler:

-Rahim içindeki poliplerin alınması

-Rahim içi yapışıklıkların açılması

-Rahim içine kaçmış spirallerin çıkarılması

-Aşırı kanamalara neden olan miyomların çıkarılması

-Rahim zarının tahrip edilmesi ile aşırı kanamaların tedavisi

-Doğuştan rahimde meydana gelmiş, kısırlık ve tekrarlayan düşüklere neden olan rahim şekil bozuklukları

İşlem yapıldığı gün taburcu olabilirsiniz

Histeroskopi operasyonunda süre çok önemlidir. Operasyon süresi uzadıkça hasta sıvı yüklenmesi ve bu durumun meydana getirdiği riskler ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle en kısa sürede operasyonun gerçekleştirilmesi ve verilen ile çıkan sıvının titiz kontrolü önemlidir. Operasyon sonrası hasta aynı gün taburcu edilebilir. Kapalı operasyonlarda cerrahi geçiren hastaların en önemli avantajı günlük hayatlarına daha az ağrı ve yara ile dönmeleridir. Güncel sağlık teknolojilerinin kullanıldığı bu cihazlar ile gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde, hastaların ailelerinden, mesleklerinden fazla uzaklaşmadan kısa sürede günlük rutin hayatlarına dönebilmesidir.

Kaynak: Bültenler