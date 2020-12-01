Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak
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Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak

01.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:37

4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, dirsek temasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Türk-İş'in bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.

Zam pazarlığı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün'ün katıldığı toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları 4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak.

DİRSEK TEMASINI SÜRDÜRECEKLER

Toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.

KOMİSYONDA ENGELLİ BİR ASGARİ ÜCRETLİ DE YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi temsil eden Türk-İş, 2018'deki asgari ücret görüşmelerinde farklı bir uygulamaya giderek komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde kadın bir çalışana yer vermişti. Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olan Gülden Görmez, o yılki komisyonda yer almıştı. Türk-İş'in bu yıl da benzer bir değişikliğe gidip, işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.

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ATALAY, 3 ARALIK'TA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir basın toplantısı düzenleyip, işçi heyetinde yer alacak üyeleri tanıtması ve asgari ücret görüşmelerindeki taleplerini dile getirmesi bekleniyor.

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak
Haber Yorumları (8)
MUHAMMED: Tiyatro.. Yine üç kuruşa talim ettirecekler.
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KESİNLİKLE: Mahsur yavaş
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GERÇEKLER: 4000 DE VERSENİZ YETMEZ BİZİM İNSANIMIZ FIRSATÇI DOMATES KG SU 20 TL OLUR MİNİBÜS 5 TL EKMEK 10 TL OLUR İNSANIMIZ FIRSATÇI HERKESİN ALDIĞI PARANIN HESABINI TUTARIZ BİZ ÇÜNKİ .
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