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Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim'in ayrılığı gözyaşına boğdu

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Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sosyal medyayı salladı. Terim'in gitmesiyle yıkılan taraftarlar, "Herkes gitsin sen kal" videosunu zirveye taşıdı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılması pek çok taraftarı yasa sürükledi. Çoğunluk, Terim'in gitmesini içine sindiremedi.

ELDEN ELE YAYILDI

Fatih Terim için yapılan, "Herkes gitsin sen kal hocam" videosu sosyal medyanın zirvesine oturdu.

Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim, taraftarları gözyaşına boğdu

Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim, taraftarları gözyaşına boğdu

Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim, taraftarları gözyaşına boğdu

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