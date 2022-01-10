Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim'in ayrılığı gözyaşına boğdu
Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sosyal medyayı salladı. Terim'in gitmesiyle yıkılan taraftarlar, "Herkes gitsin sen kal" videosunu zirveye taşıdı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılması pek çok taraftarı yasa sürükledi. Çoğunluk, Terim'in gitmesini içine sindiremedi.
ELDEN ELE YAYILDI
Fatih Terim için yapılan, "Herkes gitsin sen kal hocam" videosu sosyal medyanın zirvesine oturdu.
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