Bu videoyu paylaşmayan kalmadı! Fatih Terim'in ayrılığı gözyaşına boğdu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılması pek çok taraftarı yasa sürükledi. Çoğunluk, Terim'in gitmesini içine sindiremedi.

ELDEN ELE YAYILDI

Fatih Terim için yapılan, "Herkes gitsin sen kal hocam" videosu sosyal medyanın zirvesine oturdu.

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