Bu skandalın benzeri yok! MHK hakem atamayı unuttu, Galatasaray'ın maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff ) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

Bugün saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde karşılaşmaya hakem atanmadığı ortaya çıktı.

Tff'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'a alındığını kulüplere ileterek karşılaşmaya hakem atadı.

SEZONUN GERİ KALANINDA KİMLER GÖREV ALMAYACAK?

Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.