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Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?

Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?
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Malatya'da etkili kar yağışı sonrası yaşanan zirai don kayısı bahçelerini vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gönülleri yakan bir manzarayla karşı karşıya olduklarını söyledi. Peki, Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin de belkemiği olan kayısıyı vurdu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, "Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi. Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?

BU SENE KAYISI YOK MU?

Başkan Er yaşanan süreçte çiftçilerin yanında olduklarını kaydederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşme trafiği başlatarak yaraların sarılması için çalışma başlatacaklarını belirtti. Kayısı üreticilerinin yalnız bırakılmayacağını kaydeden Başkan Er, zarar tespit anlamında ilgili kurum ve kuruluşların sahada çalışmalarına başladığını, çalışmalarda elde edilecek verileri titiz bir şekilde değerlendirerek atılacak adımları kararlılıkla belirleyeceklerini ifade etti.

Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?

"6 ŞUBAT SONRASI İKİNCİ BİR AFET"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kayısıda meydana gelen zirai don, 6 Şubat sonrası ikinci bir afettir. Malatya'mız Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmeli, zarar tespitleri titiz bir şekilde yapılarak kapsamlı destekler sunulmalıdır" dedi.

Malatya genelinde tablonun çok kötü olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ise, "Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yaşanan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi.

Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?

Yaşanan durumun doğal afet olduğunu kaydeden Başkan Özcan, "Ürünün dışında kayısı ağaçları da dondan etkilenmiş durumda. Lokal bir krizden bahsetmiyoruz. Kent genelinde tablo çok kötü. Arpa ve buğday dışında tüm ürünlerde yaşanan bir olayla karşı karşıyayız. İlerleyen dakikalarda Vali Beyin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirerek üreticilerimizin zararlarının tanzimi anlamında neler yapılabilir bunları değerlendirerek bir yol haritası oluşturacağız" diye konuştu.

Bu sene kayısı yok mu? Kayısılar yandı mı?

ELAZIĞ'DA DA MAHSULÜN BÜYÜK KISMI KAYIP

Öte yandan; Elazığ'a bağlı Keban ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Zirai don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Üreticiler, bu yıl mahsulün büyük bir kısmını şimdiden kaybettiklerini belirtti. Meyve bahçelerindeki manzara dehşete düşürdü.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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