Fenerbahçeliler, Ali Koç'a karşı kazan kaldırdı: Bu nasıl vizyon Ali Başkan

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçen hafta yaptığı açıklamada seçim ardından Pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını ifade etmişti fakat bu gerçekleşmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocanın hala belli olmamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada organize olan taraftarlar "Bu nasıl vizyon Ali Başkan" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla gündeme oturdu.