Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesinin kalp, göz, böbrek, bağırsak gibi bir çok organa yararı olmasının yanı sıra, fazla ve aç karnına tüketildiğinde ise kabızlığa ve kalp sıkışmasına neden oluyor.

08.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:06

Sivas'ta yetişen Çördük meyvesinin pek çok faydasının olduğu düşünülüyor. Halk arasında Ahlat olarak da bilinen bu meyve doğada kendiliğinden yetişiyor. Çördük meyvesinin kalp başta olmak üzere göz, böbrek, bağırsak gibi bir çok organa yararı olduğu biliniyor. Kabızlığa iyi geldiği ve ishal durdurucu olarak düşünülen meyvenin fazla tüketilmesi ise vücuda zarar veriyor. Meyvenin ham olarak ve aç karnına yenmesi kabızlığa yol açarken fazla tüketilmesi ise kalp sıkışmasına neden oluyor. Çördük meyvesi dalında kahverengini aldığı zaman toplanıyor. Hoşaf ve pekmez yapılmasının yanı sıra yeşil olanları ise genelde turşu yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Tezgahlarda yer alan Çördük meyvesinin kilogram fiyatı ise ortalama 10 lira.

"HİÇBİR KATKI OLMADAN YETİŞİYOR"

Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze ve meyve hali esnafından Ethem Yıldız, meyvenin olgunlarının kahverengi olduğunu ve kendiliğinden yetiştiğini belirterek, "Çördük çok güzel bir meyvedir. İnsan vücudunda direnci artırır, bağırsakları çalıştırır. İltihap gidericidir. Bu meyvenin turşusu oluyor. Sade kendisi meyve olarak da yenir. Bu armudu yemek isterseniz yeşilini değil çünkü yeşili ham olduğu için yenmez. Aç karnına yenirse bağırsaklara zarar verir, insanı kabız yapar. Olgunlarının kahverengi bir rengi vardır. Lokum gibidir. Tabi yemeyen bunu bilmiyor. 'Bu ne' diye soruyorlar. Çördük veya Ahlat derler. Bu meyvenin turşusu oluyor, reçeli oluyor. Bazıları kurutuyor komposto olarak kullanıyor. Ağustos ayı gibi Sivas'ın çevre köylerinde oluyor. Ormanlık alanda Rabbimin verdiği suyla büyüyor. Hiç bir katkı olmadan yetişiyor" şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜS BU MEYVEYİ DE VURDU"

Yıldız, koronavirüsü sebebiyle meyveye olan rağbetin düştüğünü dile getirerek, "Sivas'ta bu aylarda İzmir, Antalya, İstanbul gibi yerlerden Sivas'ın insanları geliyor. Turşusunu yapıyor. Çokta seviyorlar. Bu ayları özlemle bekliyorlar. Bazı insanlar bunun aşılamasını yapıyor. Genetiğiyle oynuyor. Bunun genetiğiyle oynandığı zamanda doğallığını kaybediyor. Bu sene çok fazla rağbet yoktur. Koronavirüsü olduğu için insanlarımız korktu. Memleketlerine gittiler. Bir de insanlar şu an bu meyveyi yetişmedi sanıyor. Çok rağbet yoktur bu sene. Bunu tek tek toplamıyorlar. Armudun ağacının altına çadır seriyorlar. Ağacın yukarısına çıkıp silkeliyorlar. Elemede kullanılan Kalbur yardımıyla eleyip otundan temizliyorlar. Daha sonra torbalara koyup buraya getiriyorlar. Bu şekilde satışa sunuluyor" dedi.

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (14)
.....: köy armudu bu be bizim köyede de var. Kabızlığa iyi gelmez kabızlık yapar:) genetiği ile oynayamazlar çünkü doğada kendi halinde yetişiyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CIGIDIK: BU MEYVENİN GERÇEK ADI YABAN ARMUDU HALK ARASINDAKİ ADI AHLAT AFYON DA KIRSAL ALANDA ÇOK VAR BU AĞAÇLARDAN KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SS: karadeniz de bolca var ahlat bu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Tayanç Ayaydın Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Erol Bulut Sergen Yalçın Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:02:06. #1.14#
title