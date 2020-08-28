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Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için açtığı sosyal markette vatandaşlar ücretsiz alışveriş yapıyor.

28.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:50

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını gideriyor. Çankaya mahallesinde geçen ay açılan markette Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile sosyal markette kuru gıda, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin ediyorlar.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor

"BİN AİLEYE ALIŞVERİŞ KARTI DAĞITTIK"

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gönül belediyeciliği düsturuyla hizmet etmeye çalıştıklarını ve sosyal marketinde özellikle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmada çok büyük önem arz ettiğini kaydederek, "Geçtiğimiz ay faaliyete geçirdiğimiz sosyal marketimizle ilçemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen yaklaşık bin adet ailemize alışveriş kartı dağıttık. Aileler herhangi bir ücret ödemeden marketimizde alışveriş yapıp ihtiyaçlarını giderebiliyor. Buradaki ürünler hepsi bize hibe olarak geliyor ve biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada bir nevi aracı oluyoruz. Sosyal marketimize hibede bulunan tüm firmalara vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sosyal marketten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne başvurabilecekleri belirtildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor

Kaynak: İHA

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