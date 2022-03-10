Bu ilçe anonsla işçi arıyor

KAVAK, SAMSUN (İHA) - Birçok yerde insanlar işsizlik nedeniyle kapı kapı gezerken Samsun'un Kavak ilçesinde ise belediye, anonsla işçi aramaya başladı.

Daha yakın tarihe kadar işsizlik nedeniyle sürekli dışarıya göç veren Kavak'ta Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte istihdam ağırlıklı çalışmalarıyla ilçesinde işsizliği bitme noktasına getiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçesinde anons ile işçi aramaya başladı. Tekstil sektöründe her ay yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği Kavak'ta yeni faaliyete giren bir tekstil fabrikası, bünyesinde istihdam edeceği işçi bulmakta zorluk çekince Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, zabıta memurları ile belediye hoparlörlerinden anons yaptırarak fabrika için işçi aramaya başladı. Zabıta tarafından belediye ses sistemi üzerinden ilçe geneline, "Özel bir şirkette çalıştırılmak üzere bay-bayan elemanlar alınacaktır" şeklinde yapılan anons özellikle ilçede iş için bulunan yabancı misafirler üzerinde büyük bir şaşkınlık ve hayret oluşturdu.

"Dün gurbete giderken bugün hoparlörle işçi arıyoruz" diyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ise şöyle konuştu:

"Halkımız işsizliğin ve gurbetin acısını çok çekti. Bu nedenle ilçemde istihdam alanları oluşturmak, Organize Sanayi Bölgemize yatırımcı çekmek için çok çalıştık. Halkımızla el ele, gönül gönüle yıllar süren mücadele ve emeğin sonunda OSB'miz tümüyle doldu. Onlarca fabrikada gençlerimiz çalışıyor. Çok şükür işsizliği bitme aşamasına getirdik. Bugün de ilçemizde yatırım yapan bir tekstil fabrikası eleman ihtiyacını karşılayamayınca bize geldi. Bizde kendisine yaptığımız anonsla destek olmaya başladık. Bu uygulamayı daha önce de yaptığımız için halkımızda buna alışkın. Ama tabi ki ilçemize yeni gelenler ya da misafir olarak bulunanlar böyle bir şey karşısında şaşırıyor. Aslında yaşadığımız bu olay ilçemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Bu nedenle çok mutluyuz. Artık geleceğe umutla bakan her alanda kalkınan, gelişen ve çevresine örnek olma yolunda ilerleyen bir Kavak var." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi