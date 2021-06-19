Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir
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Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir

Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili kurumlar bir araya gelerek seferberlik ilan ederken, Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma sonucunda müsilaj örneklerinden yapılan çalışmalar ile gübre üretilebileceğini ifade etti.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili kurumlar bir araya gelerek seferberlik ilan ederken, Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma sonucunda müsilaj örneklerinden yapılan çalışmalar ile gübre üretilebileceğini ifade etti.

Faruk Durukan, atık müsilajlardan gübre yapılabileceğini ifade ederek, "Deniz salyasının gübre olması konusunda yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Bu görmüş olduğunuz deniz salyasının kurutulmuş hali. Vakum altında kurutulmuştur. Değerlerine bakıldığı zaman gübre değerlerine uygun olduğunu görüyoruz. Bunun için gübrenin fermente edilmesi gerekmektedir. Bunun için tesis gerekir" dedi.

Çıkan atıkların ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olabileceklerini ifade eden Faruk Durukan, "Bizim bu çalışmamız mevcut olan problemi yok etme ile ilgili olmaktan ziyade, çıkan malzemenin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili. Şu anda yedi, sekiz bölgede araştırma yaparak ağır metallerin içerisindeki değerlerine göre, ağır metallerin alınması gerekecektir. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Edremit ilçesindeki AR-GE firmasının laboratuvarlarında vakum yöntemiyle kurutulan müsilaj fermente edildikten sonra gübre olarak kullanılabilecek. - BALIKESİR

Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir
Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir
Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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