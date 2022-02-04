Bu akşam maç var mı? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

01:00

Ituano - Inter de Limeira

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:00

Mirassol - Guarani

Brezilya Campeonato Paulista

/

03:00

U. Deportes - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

/

03:30

Bragantino - Sao Paulo

Brezilya Campeonato Paulista

/

11:45

Adelaide United - Sydney FC

Avustralya A Ligi

/

16:30

Al Wahda - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

/

19:00

Al Ittihad - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

/

20:00

Konyaspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Kayserispor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Slaven Belupo - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

/

20:00

Termalica - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

/

20:30

Heidenheim - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Nürnberg - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

/

21:15

Alianza Atl. - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

/

22:00

NAC Breda - Roda

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Dordrecht - Almere

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

FC Emmen - Oss

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Volendam - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Ajax - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong PSV - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Maastricht - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

SC Telstar - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Lierse - Deinze

Belçika 1. B Ligi

/

22:30

Hertha Berlin - Bochum

Almanya Bundesliga

/

22:30

KGHM Zaglebie - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

/

22:45

Charleroi - Seraing

Belçika Pro League

/

22:45

Arbroath - Kilmarnock

İskoçya Championship

/

22:45

Birmingham - Sheffield Utd

İngiltere Championship

/

23:00

Marsilya - Angers

Fransa Ligue 1

/

23:00

Getafe - Levante

İspanya La Liga

/

23:00

Burgos - Alcorcon

İspanya La Liga 2

/

23:00

Almeria - Ibiza

İspanya La Liga 2

/

23:00

Manchester Utd - Middlesbrough

İngiltere FA Cup

/

23:30

Cajamarca - Grau

Peru Primera-Apertura

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