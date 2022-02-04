Bu akşam maç var mı? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:
01:00
Ituano - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
/
01:00
Mirassol - Guarani
Brezilya Campeonato Paulista
/
03:00
U. Deportes - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
/
03:30
Bragantino - Sao Paulo
Brezilya Campeonato Paulista
/
11:45
Adelaide United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
/
16:30
Al Wahda - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
/
19:00
Al Ittihad - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
/
20:00
Konyaspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Kayserispor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Slaven Belupo - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
/
20:00
Termalica - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
/
20:30
Heidenheim - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
/
20:30
Nürnberg - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
/
21:15
Alianza Atl. - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
/
22:00
NAC Breda - Roda
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Dordrecht - Almere
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
FC Emmen - Oss
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Volendam - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Ajax - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Jong PSV - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Maastricht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
SC Telstar - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Lierse - Deinze
Belçika 1. B Ligi
/
22:30
Hertha Berlin - Bochum
Almanya Bundesliga
/
22:30
KGHM Zaglebie - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
/
22:45
Charleroi - Seraing
Belçika Pro League
/
22:45
Arbroath - Kilmarnock
İskoçya Championship
/
22:45
Birmingham - Sheffield Utd
İngiltere Championship
/
23:00
Marsilya - Angers
Fransa Ligue 1
/
23:00
Getafe - Levante
İspanya La Liga
/
23:00
Burgos - Alcorcon
İspanya La Liga 2
/
23:00
Almeria - Ibiza
İspanya La Liga 2
/
23:00
Manchester Utd - Middlesbrough
İngiltere FA Cup
/
23:30
Cajamarca - Grau
Peru Primera-Apertura