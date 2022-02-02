Bu akşam maç var mı? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
- Güncelleme:
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:
01:00
Palmeiras - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
/
02:00
Uruguay - Venezuela
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
02:30
Arjantin - Kolombiya
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
03:00
Botafogo SP - Ferroviaria
Brezilya Campeonato Paulista
/
03:30
Brezilya - Paraguay
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
05:00
Peru - Ekvador
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
11:45
WS Wanderers - Perth Glory
Avustralya A Ligi
/
12:00
Kireçburnu - Fenerbahçe
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
/
14:00
Beşiktaş - Amedspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
/
14:30
Galatasaray - Fenerbahçe
U17 Gelişim Ligi
/
16:00
Asteras Tripolis - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
/
16:00
Zira - Sebail
Azerbaycan Kupası
/
18:15
OFI Crete - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
/
18:15
Olympiakos - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
/
18:15
Sumqayıt - Qabala
Azerbaycan Kupası
/
20:30
Aris - AEK
Yunanistan Süper Ligi
/
20:30
Volos - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
/
20:45
Kortrijk - Antwerp
Belçika Pro League
/
22:00
Benfica - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
/
22:00
Rayo Vallecano - Mallorca
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
/
22:00
Burkina Faso - Senegal
CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final
/
22:30
Smyrnis - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
/
22:45
Celtic - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
/
22:45
KAA Gent - Club Brugge
Belçika Kupasi Yarı Final
/
23:00
Valencia - Cadiz
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
/
23:45
Belenenses - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS