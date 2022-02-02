Bu akşam maç var mı? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

01:00

Palmeiras - Agua Santa

Brezilya Campeonato Paulista

/

02:00

Uruguay - Venezuela

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

02:30

Arjantin - Kolombiya

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

03:00

Botafogo SP - Ferroviaria

Brezilya Campeonato Paulista

/

03:30

Brezilya - Paraguay

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

05:00

Peru - Ekvador

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

11:45

WS Wanderers - Perth Glory

Avustralya A Ligi

/

12:00

Kireçburnu - Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

/

14:00

Beşiktaş - Amedspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

/

14:30

Galatasaray - Fenerbahçe

U17 Gelişim Ligi

/

16:00

Asteras Tripolis - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

/

16:00

Zira - Sebail

Azerbaycan Kupası

/

18:15

OFI Crete - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

/

18:15

Olympiakos - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

/

18:15

Sumqayıt - Qabala

Azerbaycan Kupası

/

20:30

Aris - AEK

Yunanistan Süper Ligi

/

20:30

Volos - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

/

20:45

Kortrijk - Antwerp

Belçika Pro League

/

22:00

Benfica - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

/

22:00

Rayo Vallecano - Mallorca

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

/

22:00

Burkina Faso - Senegal

CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final

/

22:30

Smyrnis - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

/

22:45

Celtic - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

/

22:45

KAA Gent - Club Brugge

Belçika Kupasi Yarı Final

/

23:00

Valencia - Cadiz

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

/

23:45

Belenenses - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

Haberler.com - Gündem