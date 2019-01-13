Btso Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Türkiye'ye Örnek Oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kurduğu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Türkiye'ye örnek oldu.

Türkiye'deki oda ve borsalar arasında Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni ilk kez hayata geçiren BTSO, bu alanlarda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. BTSO tarafından düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" paneli, iş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Panelde, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında bilgiler verildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) Divan Başkanı Irmak Aslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Nihat Şimşek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş, Arabulucu Avukat Okan Dursun ve Arabulucu Avukat Volkan Aksu katıldı.

BTSO TAM Divan Başkanı Irmak Aslan, merkez sayesinde iş dünyasının yaşadığı uyuşmazlıklara daha hızlı çözümler ürettiklerini söyledi. BTSO'nun tahkim ve arabuluculuk konularında ilklere imza attığını belirten Aslan, "Odamız ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yüksek Lisans Programı' sayesinde yeni akademik yılda kabul ettiğimiz öğrenciler ile tahkim ve arabuluculuğun akademik olarak gelişimine de katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Uluslararası tahkim hizmetleri sayesinde ihracat yapan firmaların yurt dışı pazarlarda güven içerisinde ticaretlerini yapabileceklerini ifade eden Aslan, "Adalet Bakanlığımızın yönlendirmeleri ile birlikte arabuluculuk merkezlerimiz çok daha etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilir ve yeni kurulacak arabuluculuk merkezlerinin daha etkin ve sürdürülebilir olarak kurulması için KOSGEB, İŞKUR ile kalkınma ajanslarımızın desteklerini BTSO olarak talep ediyoruz. Bu sayede arabuluculuk görüşmeleri için dünya standartlarında, uygun, sağlıklı ortamların sağlanması ile tarafların anlaşma oranlarının yükseleceğine inanıyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Nihat Şimşek ise, gerçekleştirilen toplantının akademik camia, hukuk dünyası ve iş adamları arasında güçlü bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi. BTSO'nun tahkim ve arabuluculuk konularında üstlenmiş olduğu liderliğin önemine değinen Şimşek, "BTSO bu alanda rol modelliği üstlendi. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda tüm Türkiye'ye örnek uygulama olarak BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni gösteriyoruz" dedi.

Bursa'nın Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olduğunu hatırlatan Şimşek, BTSO TAM ile ihracat yapan Bursalı firmalar için büyük bir ihtiyaca da çözüm getirildiğini belirtti.

Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk süreciyle ilgili katılımcılara bilgiler veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit, BTSO'nun Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Tahkim ve arabuluculuk noktasında Bursa'nın ileri bir düzeye taşındığını kaydeden Koçyiğit, bu konuda iş dünyası ve üniversitenin yapmış olduğu iş birliğinin önemine değindi. Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı ve az maliyetle çözülmesi noktasında tahkim ve arabuluculuğun önemli faydaları olduğunu dile getiren Koçyiğit, "Tahkim ve arabuluculuk alanında oluşan bilincin daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın da takip ettiği panelde ayrıca Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş, Arabulucu Avukat Okan Dursun ve Arabulucu Avukat Volkan Aksu da arabuluculuk ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA