Bto'da Kula Dönemi

Balıkesir Ticaret Odası'nın (BTO) meslek komitesi seçimlerinde 18 meslek grubunun tamamında, Rahmi Kula'nın mavi listesi kazandı. Bu sonuçlara göre Kula, BTO'nun yeni başkanı oldu.

Seçimlerde mevcut başkan Fahri Ermişler'in aday olmayacağını açıklamasının ardından BTO Meclis Başkanı Kerem Kırımlı ile Balıkesir Genç İş Adamları Derneği (BAGİAD) Başkanı Rahmi Kula başkanlık için aday oldu.

BTO'nun yeni hizmet binası Avlu Balıkesir'de yapılan seçimlerde, Kırımlı ve ekibinin yeşil listesi ile Rahmi Kula ve ekibinin mavi listesi yarıştı. Sabah erken saatlerde BTO binasının önünde büyük kalabalık oluştu.

Seçimlerde 18 meslek grubunun tamamında Rahmi Kula'nın mavi listesi kazandı. Kerem Kırımlı'nın yeşil listesi ise hiçbir komiteden üye çıkaramadı.

Kula'nın kazanmasıyla BTO hizmet binasının içinde ve dışarıda büyük sevinç yaşandı.

Seçimde kazananın Balıkesir olduğunu ifade eden Kula, seçim sürecinde kendilerine destek olan herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

Kula, seçim sürecinde "Balıkesir iş dünyasını temsil edeceklerini" söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kazanan Balıkesir oldu, kimse kaybetmedi. Bundan sonra böyle olacak. Balıkesir iş dünyasını temsilen hep beraber olacağız. Balıkesir iş dünyası için kucaklayıcı, birleştirici olacağız. Her zaman aynı masa etrafında oturacağız. Onurumuz, gururumuz, şerefimiz her şeyden önemlidir. Ailem hakkında çıkan haberleri Allah'a havale ediyorum."

Rahmi Kula'yı konuşması sonrası ilk kutlayan ise babası Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula oldu.

Faruk Kula da oda seçimlerinin üyenin takdiri, teveccühü, tercihi ve kararıyla olduğunu belirterek, "Keşke Türkiye'deki tüm seçimler üye seçimi gibi olsa. Üyelerin kararına hepimiz saygılıyız. Bu lehte de olabilir aleyhte de olabilir. Demokrasinin güzellikleri bunlar. Ben bizi bugüne kadar destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güvenenlere mahcup olmayacağımızı düşünüyorum." dedi.