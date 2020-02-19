BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

19.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:24

Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda galibiyet elde edemedi.

Lige sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından bir süre başarılı grafik çizen sarı-siyahlı ekip, son haftalarda üst üste yenildi.

Ligde üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, sezonun ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamadı.

Malatya ekibi Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonda 22 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 28 puan, 2018-2019 sezonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan toplarken, 2019-2020 sezonunda ise aynı performansı gösteremedi.

Bir maç eksiği bulunan sarı-siyahlılar, bu sezon 22. hafta itibarıyla 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puan toplayabildi.

12 maçta tek galibiyet

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 12 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 12 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 12 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Rakip Sonuç 10. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor 2-2

11. Göztepe-Yeni Malatyaspor 1-1

12. Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0

13. Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor 3-3

14. Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor 1-3

15. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor 0-2

16. Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor 0-2

17. Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor 1-1

18. Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor 4-1

19. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Ertelendi) 20. Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor 2-1

21. Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 0-1

22. Galatasaray-Yeni Malatyaspor 1-0

Golcü performansı düşüşte

Süper Lig'in ilk yarısında ofansif oyunuyla dikkati çeken ve en çok gol atan takımlar arasında yer alan Yeni Malatyaspor, bu performansını ikinci yarıda sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında 32 kez rakip fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, ikinci yarıda ise oynadığı 4 karşılaşmada sadece 2 gol atabildi.

"Artık kazanmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları mağlubiyetlerin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Geçen hafta oynadıkları Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çelikel, müsabakada futbolcularının gösterdiği performansın kendilerini sevindirdiğini ve ilerleyen haftalar için umutlandırdığını ifade etti.

Kötü gidişatı sonlandırmak istediklerini anlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"Takımda negatif bir algı oluştu, bunu kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son oynadığımız Galatasaray maçında içimiz biraz rahatladı. Karşılaşmada sahaya yansıtılan oyun ve mücadele çok iyiydi. Galatasaray maçındaki oyun formatımızı diğer maçlarda da devam ettirirsek bu ligi en az 45 puanda tamamlarız. Artık kazanmak istiyoruz. Takım, şehir buna odaklandı. Bu zor günlerin üstesinden gelecek bir takıma sahibiz. Hep beraber kenetlendiğimiz zaman hem sesimiz gür çıkar hem de takıma daha çok sahip çıkarız. Gün birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. Taraftarımız yanımızda olsun. Bu süreci beraber atlatalım. Hep beraber Yeni Malatyaspor'u daha iyi yerlere getirelim."

Çelikel, bu hafta sahalarında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Antalyaspor maçını kazanarak galibiyet hasretine son vereceğiz. Önümüzdeki 6 maç çok önemli. Bu maçların tamamını kazanabilecek güçteyiz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA