Btb Megip İl Çalışma Grubu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Bursa MEGİP il çalışma grubu şubat ayı toplantısı, Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği' Protokolü (MEGİP) kapsamında, şubat ayı toplantısı Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, BTB Başkan Danışmanı Can Aydoğan, BTB Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, BTSO İnsan Kaynakları Müdürü Zafer Cengiz ile İnegöl, Gemlik, Karacabey, Mustafakemalpaşa Oda ve Borsa temsilcileri katıldı. Toplantıda, MEGİP'in ilçelerde aktif şekilde uygulanması amacıyla bir eylem planının hazırlanmasına karar verildi. Ayrıca, üç firmanın toplam 105 kişilik nitelikli işgücü ihtiyacı için mesleki eğitimlerin başlatılması kararı alındı.

İşgücü piyasasının aradığı nitelikli işgücünü işverenlerin talepleri doğrultusunda formal ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirmeyi amaçlayan MEGİP İl Çalışma Grubu, bugüne değin çok sayıda kursiyerin eğitime imkan tanımıştır. İşverenler, MEGİP eğitim taleplerini, İŞKUR'a bildirmektedir. MEGİP kapsamındaki mesleki eğitimler, formal ve pratik eğitimi içerecek şekilde en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenmektedir. Kurs süresince eğitime katılan işsizlere günlük 77,70 TL cep harçlığı aylık olarak İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Kurs sonucunda işverenlerin kursiyerlerin en az yüzde 50'sini istihdam etmeleri gerekmektedir. MEGİP sonucunda, işverenler işe aldıkları kursiyerlerden dolayı 6111 ve 7103 sayılı ilave istihdam desteklerinden faydalanabilmektedir. - BURSA

Kaynak: İHA