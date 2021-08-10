BSMMMO'da sendika ile sözleşme yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BSMMMO'da sendika ile sözleşme yenilendi

BSMMMO'da sendika ile sözleşme yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (TEZ-KOOP-İŞ) Sendikası arasında, Oda personellerine yönelik ilki 2011 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi, üç yıllığına yenilendi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (TEZ-KOOP-İŞ) Sendikası arasında, Oda personellerine yönelik ilki 2011 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi, üç yıllığına yenilendi. Tarafların katılımıyla BSMMMO Hizmet Binası'nda imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacak.

Doğan Yılmaz başkanlığındaki BSMMMO Yönetim Kurulu ile Oda Denetleme ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza töreninde, TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı Bülent Çetin ve Oda personelleri de hazır bulundu. Oda hizmet binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Sözleşme görüşmelerini ortak anlayış ve hoşgörü çerçevesinde kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üç yıl geçerli olacak sözleşmenin Odamıza ve Odamız çalışanlarına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Törende konuşan TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı Bülent Çetin ise sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını diledi. Tören, tarafların toplu iş sözleşmesine imza atması ile sona erdi. - BURSA

BSMMMO'da sendika ile sözleşme yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BSMMMO'da sendika ile sözleşme yenilendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:26:49. #1.14#

title