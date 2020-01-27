Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

27.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:58

NBA'in efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'ın ölümü özellikle eski takımı Los Angeles Lakers oyuncuları ve taraftarlarında büyük üzüntüye neden oldu.



Los Angeles'da indikleri havaaalanında Bryant'ın ölümüne ilişkin haberleri alan Los Angeles Lakers oyuncuları göz yaşlarına boğuldu. Philadelphia'dan Los Angeles'a gelen oyuncular, uçaktan indikten sonra birbirlerine sarılarak ağladı. Euronews.com'da Görüntüle