Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu
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Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

27.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:58
Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

NBA'in efsanevi oyuncularından 'ın ölümü özellikle eski takımı oyuncuları ve taraftarlarında büyük üzüntüye neden oldu.


Los Angeles'da indikleri havaaalanında Bryant'ın ölümüne ilişkin haberleri alan Los Angeles Lakers oyuncuları göz yaşlarına boğuldu. Philadelphia'dan Los Angeles'a gelen oyuncular, uçaktan indikten sonra birbirlerine sarılarak ağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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