Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta
Kara Kartal, dün İstanbul'a getirdiği Alex Teixeira ile resmi sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuyu Josef de Souza'nın olduğu bir videoyla duyurdu. Ardından, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha ile sözleşme imzalamıştır. Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.
Kara Kartal, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı resmen kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.
JOSEF'Lİ TANITIM
Beşiktaş ilk önce Josef'in olduğu bir video paylaştı. Josef yakın arkadaşıyla bir diyalog yaşadı. Josef, "Seni çok özledim arkadaşım" derken Teixeira da, "Karantina sürecim bitince kavuşacağız" ifadelerini kullandı.