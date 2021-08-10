Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta

Kara Kartal, dün İstanbul'a getirdiği Alex Teixeira ile resmi sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuyu Josef de Souza'nın olduğu bir videoyla duyurdu. Ardından, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha ile sözleşme imzalamıştır. Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.