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Brezilyalı Jean Pyerre Giresunspor'da

Demirören Haber Ajansı, Hakan Kabahasanoğlu - Spor
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Brezilyalı Jean Pyerre Giresunspor'da

GZT Giresunspor, Brezilya'da Gremio'dan Jean Pyerre ile anlaşma sağladı.

GZT Giresunspor, Brezilya'da Gremio'dan Jean Pyerre ile anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Jean Pyerre'nin devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımın kampına katıldığı belirtildi. Pyerre'nin kampta Giresunsporlu yönetici Muzaffer Aygün ile birlikte sözleşme imzaladığının kaydedildiği açıklamada, "Giresunspor'umuz Brezilya ligi takımlarından Gremio'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Jean Pyerre'yi kiralık olarak 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" denildi.


Brezilyalı Jean Pyerre Giresunspor'da

Brezilyalı Jean Pyerre Giresunspor'da

Brezilyalı Jean Pyerre Giresunspor'da

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Spor, Haber

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