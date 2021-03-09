Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, vasektomi yaptırmasına rağmen 5. kez baba oluyor

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'nun eşi Celina Locks'un önceki gün hamile olduğunu açıklaması şaşkınlık yarattı. 2010 yılında vasektomi yaptırdığı bilinen Ronaldo'nun çocuk yapması imkansız hale gelmişti. Eşinin hamile olduğunu açıklaması sonucu bu durumun nasıl olduğu merak edilirken, Ronaldo'nun spermlerini dondurduğu ortaya çıktı.

4 çocuk babası olan Ronaldo 2010 senesinde vasektomi yaptırmıştı. Ronaldo'nun yaptığı bu işleme rağmen önceki gün eşi Celina Locks hamile olduğunu açıkladı.

"BUGÜNÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ MERAK EDİYORDUM"

Locks, Instagram'dan, "Bu anı tarif edecek kelime yok. Hayatımın yeni dönemi başlıyor. Yanında büyük bir sorumluluk da getiriyor. Geçmiş 30 yılıma baktığımda bugünün ne zaman geleceğini merak ediyordum ve işte şu an buradayım, içimde muazzam bir mutlulukla" yazdı.

SPERMLERİNİ DONDURDU

Ronaldo'nun ilk eşinden 1, 2. eşinden 2, bir de ayrıca babalık testi sonucu öğrendiği Michele Umezu'dan bir çocuğu bulunuyordu. Bu olay sonrasında yıldız futbolcu, 2010'da vasektomi yaptırarak çocuk sahibi olmasını imkansız hale getirmişti. Eşinin hamile olduğunu açıklaması üzerine, bunun nasıl olduğu merak edilirken gerçek ortaya çıktı. Vasektomi sonrası o dönem açıklama yapan Ronaldo spermlerini dondurduğunu açıklamıştı. Yıldız futbolcunun 5. çocuğunu böyle yaptığı düşünülüyor.

VASEKTOMİ NEDİR?

Vasektomi, erkekte sperm kanallarının bağlanmasıdır. Bu işlemin sonucunda erkek, çocuk yapma yetisini kaybeder.