Brent petrol 42 dolara geriledi Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine sattığı petrolün fiyatında, varil başına 1.40 dolara karşılık gelen yüzde 1.0'in üzerinde indirim yapması, başta Brent ve ABD Batı Teksas hafif petrolü olmak üzere, tüm petrol fiyatlarını aşağıya çekti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine sattığı petrolün fiyatında, varil başına 1.40 dolara karşılık gelen yüzde 1.0'in üzerinde indirim yapması, başta Brent ve ABD Batı Teksas hafif petrolü olmak üzere, tüm petrol fiyatlarını aşağıya çekti.

Brent petrolün varil fiyatı 42 doların da altını gördükten sonra bu düzeyin üzerine toparlanırken, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da uzun süredir ilk kez 40 doların da altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 42.53 dolar,Batı Teksas yüzde 0.94 düşüşle 39.88 dolar,altın yüzde 0.17 düşüşle 1,930.59 dolar,gümüş yüzde 0.38 düşüşle 26.79 dolar,bakır yüzde 1.57 düşüşle 6,582.50 dolar,platin yüzde 0.44 düşüşle 901.71 dolar,paladyum yüzde 0.40 artışla 2,308.25 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,026 liraya düştü.Ahlatcı Yatırım'ın altın analizinde, "Perşembe günü devam eden iyimser hissiyat ve Dolar'daki güçlü görünüm, ons altın üzerindeki baskıların devam etmesine neden olurken, değerli metalde aşağı yönlü hareket takip edilmişti. Haftanın son işlem gününde ise beklentilerin hafif üzerinde artış gösteren ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası değerli metalin baskı altında kaldığı gözlenirken, açıklanan veri setine rağmen gün sonunda risk iştahındaki gerileme ve yatay seyreden ABD on yıllık Tahvil faizleri ile birlikte ons altının yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi" denildi.Ahlatcı Yatırım'ın petrol analizinde de şöyle denildi:

"Perşembe günü artan vaka sayılarının etkisi ile OPEC'in petrol üretimine ilişkin endişelerin tekrar ön plana çıkması ve ekonomik toparlanmanın beklenenden daha yavaş olacağına yönelik sinyaller, Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin sürmesine neden olmuştu. Haftanın son işlem gününde ise açıklanan ABD tarımdı dışı istihdam veri seti sonrası Dolar'daki pozitif seyir Petrol üzerinde baskı oluştururken, koranavirüsün neden olduğu arz endişelerini tekrar artarak gündeme gelmesi ile Brent Petrol'ün aşağı yönlü hareketini derinleştirdiği takip edildi."

Kaynak: DHA