Brent 49 dolardan döndü, altın yatay

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla yüzde 1.0'den çok düşerek 48 dolar düzeyine geriledi.