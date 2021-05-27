BP, sadece akaryakıt istasyonu değil müşteri odaklı perakende noktası olacak

bp Türkiye, müşterilerini özellikle pandemi döneminde yoğun talep gören Wild Bean Cafe (WBC) ve BP Express konseptiyle, gıdadan içeceğe, oto bakımdan oyuncağa kadar farklı ürünle perakende noktalarında buluşturuyor.

bp Türkiye, müşterilerini özellikle pandemi döneminde yoğun talep gören Wild Bean Cafe (WBC) ve BP Express konseptiyle, gıdadan içeceğe, oto bakımdan oyuncağa kadar farklı ürünle perakende noktalarında buluşturuyor. Müşteri odaklı market deneyimini tüm Türkiye ve online platformlarda yaygınlaştırmaya başlayan şirket, 5 sene içinde toplam 400 istasyona ulaşmayı hedefliyor.

bp Türkiye, istasyonlarını sadece akaryakıt alınan yerlerden müşterilerinin ihtiyacına yanıt veren perakende noktası haline dönüştürme çalışmalarına hız vererek, istasyonlarındaki Wild Bean Cafe ve BP Express konseptini yaygınlaştırıyor. Şirket; 20 yıldır İngiltere, Avusturalya, Güney Afrika, Çin, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 5 binden fazla istasyonda hizmet veren Wild Bean Cafe konseptini Türkiye'ye taşıyarak, sektörde hem kahve hem de sıcak ürünleri, akaryakıt istasyonunda ziyaretçilere servis etti. İlk olarak 2019 yılında İstanbul Bostancı istasyonu ile başlayan BP Express ve Wild Bean Cafe konseptinin bu yıl 30 ilde 100'ün üzerinde noktaya, 5 yıl içinde de toplam 400 istasyona ulaşması hedefleniyor.

Okyay: "Hijyen, dijitalleşme, sağlıklı yaşam ve kalite beklentisi arttı"

Şirketin akaryakıt istasyonlarının yeni bir deneyim alanına dönüşüm sürecine ilk olarak 2019 yılında başladıklarını belirten bp Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Seçil Okyay, bu süreci gerek Türkiye, gerek globalde yaptıkları tüketici araştırmalarıyla şekillendirdiklerini söyledi. Okyay, "Artık tüketiciler, güvenlik ve hijyene çok daha önem veriyor; sağlıklı yaşam konusunda daha hassas; hizmet kalitesi ve dijital servislerle ilgili daha yüksek beklenti içinde. Biz de istasyonlarımızdaki üst düzey hijyen önlemlerimizin yanı sıra, Yemeksepeti ve Hepsi Express iş birliği ile de sınırlı sayıdaki Wild Bean Cafe ve BP Express ürünlerimizi 'Kolay Teslimat' konseptiyle müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Sağlıklı atıştırmalıklarımızı ürün gamımıza ekledik. Müşterilerimizin artan kalite beklentilerini de akaryakıt alanında 'active' teknoloji katkılı kaliteli yakıt teknolojimizle karşılıyoruz" dedi.

Pandemi döneminde akaryakıt istasyonlarına talep arttı; WBC'de 500 bin kahve ve yiyecek satıldı

Pandemi ile başlayan, ardından kısıtlamalarla devam eden dönemin alışveriş yapma alışkanlıklarını da değiştirdiğini söyleyen bp Türkiye Franchise Kanalı ve Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda Uncu, bu dönemde istasyonlardan yapılan market ve kahve alışverişinde artış olduğunu belirtti, Uncu: "Hem seyahat hem de kısıtlama dönemlerinde daha çok tercih edilen 'Al&Götür' konseptine uygun tatlı ürünlerimiz mevcut. Kek, muffin ve kurabiye gibi ürünlerimiz, bu konseptte en çok tercih edilen ürünlerimizden oldu. İstasyonlarımızda, bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 500 bine yakın kahve ve Wild Bean Cafe yiyecek grubu ürünün satışı gerçekleştirerek, geçen yıla kıyasla yüzde 20'lik bir artış sağladık. Latte ve Americano, kahve çeşitlerimiz arasında tercih edilen ürün olurken, toplam kahve satışı adedimiz, çay satışımızdan yüzde 50 daha fazla. BP Express marketlerinden alışveriş yapan müşteri sayımızdaki artış oranı ise yüzde 50'lerin üzerinde gerçekleşti" diye konuştu.

Uncu: "Global deneyimimizi Türk damak tadına göre yerelleştirdik"

Wild Bean Cafe'yi Türkiye'de de hizmete alırken, sunduğu ürünlerin Türk tüketicisinin lezzet beklentisine uygun olarak yerelleşmesine dikkat ettiklerini belirten Uncu, Arabica kahve ile yapılan kahve çeşitlerini ziyaretçilerine servis ederek sektörde farklılaştıklarını söyledi. Uncu, "Mola veren ziyaretçilerimiz, market içindeki müzik yayınının keyfini sürerken, 24 saat ücretsiz Wi-Fi'dan da yararlanabiliyor. Ayrıca oturma alanlarında elektronik eşyalar için şarj istasyonları da bulunuyor. Oto bakım bölümümüzde bulunan barkod okuyuculu ekranlar sayesinde ziyaretçilerimize, hangi madeni yağın araçlarına uygun olduğu konusunda bilgi vererek, ürünlerin fiyat ve özelliklerine hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.

bp Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay ise global stratejilerinin önemli bir ayağını oluşturan akaryakıt istasyonlarının, birçok ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline dönüştürüldüğüne dikkat çekti. Özellikle son yıllarda ziyaretçilerle buluşma noktası olan istasyonları daha konforlu hale getirmek için çalıştıklarını kaydeden Gökay, "Market hizmetlerimiz ile ziyaretçilerimizin günlük hayatında ve kalplerinde yer almaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı