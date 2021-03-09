Bozova'da araç filosu güçlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozova'da araç filosu güçlendirildi

09.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:09
Bozova'da araç filosu güçlendirildi

Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Bozova Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçları hizmet ağına ekledi.

Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Bozova Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçları hizmet ağına ekledi.

İlçe genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal-kültürel hizmet yapılarından belediyecilik anlamındaki tüm çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışmasını sürdüren Bozova Belediyesi, hizmet ağını arttırmak için araç yatırımlarına da büyük önem veriyor. Bozova halkına sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam eden Bozova Belediyesi, 1 binek araç 1 zabıta aracı biri büyük olmak üzere 4 adet çöp aracı ve 1 adet arazöz olmak üzere 7 adet aracı envanterine ekleyerek filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "amaçlarının vatandaşa en iyi biçimde hizmet vermek olduğunu söyledi.

Aksoy, yeni alınan araçlarla daha güzel hizmetler sunulacağını vurgulayarak, "Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. İlçemize uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırabilmek, vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde hizmet verecektir. Bu bağlamda hem meclis üyesi arkadaşlarıma hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Bozova'da araç filosu güçlendirildi
Bozova'da araç filosu güçlendirildi
Bozova'da araç filosu güçlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Murat Balcı Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Mustafa Er Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozova'da araç filosu güçlendirildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:10:22. #1.15#
title