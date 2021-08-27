Bozkurt'ta tamamlanan tesisle 5 bin 480 dekar arazi sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yapımı tamamlanan Cumalı Suni Besleme Tesisi ile 5 bin 480 dekar zirai arazisinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yapımı tamamlanan Cumalı Suni Besleme Tesisi ile 5 bin 480 dekar zirai arazisinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada dünyada yaşanan kuraklıktan Türkiye'nin de etkilendiğini, barajların yeterli su seviyelerine ulaşamadığını bildirdi.

DSİ olarak son 18 yılda inşa ettikleri baraj ve göletler sayesinde kuraklığın daha az hissedildiğini kaydeden Yıldız, "Ar-Ge'leri tamamlanan suni besleme projelerimizi ivedi olarak hayata geçirerek süratle çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Proje aşamaları tamamlanan yeraltı depolamaları ile de önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek kuraklıklardan çiftçilerimizin zarar görmesinin önüne geçeceğiz. Bozkurt ilçesinde yapımı tamamlanan Cumalı Suni Besleme Tesisi ile 5 bin 480 dekar zirai arazimiz daha sulamaya açılmıştır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu