Boyner ve YKM, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı oldu Boyner ve YKM, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm mağazaları 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatma kararı aldı.

Boyner ve YKM, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Boyner'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyada ve ülkemizdeki Kovid-19 salgını nedeniyle, mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.

Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz.

Tekrar açılacağımız duyurusunu yapacağımız güne kadar tüm müşterilerimizi boyner.com.tr ve morhipo.com'un ayrıcalıklı hizmetlerinden faydalanmaya davet ediyoruz.