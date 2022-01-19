Böyle rezillik görülmedi! CSKA'dan skandal Yusuf Yazıcı tanıtımı: Bizde çok 'Natasha' var - Haberler Spor
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Böyle rezillik görülmedi! CSKA'dan skandal Yusuf Yazıcı tanıtımı: Bizde çok 'Natasha' var

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katan CSKA Moskova büyük skandala imza attı. Yusuf'un transfer videosunda, "Bizde çok Natasha var, hemen gel Yusuf" ifadesi kullanıldı. Kulüp bu paylaşımı tepkiler üzerine silmek zorunda kaldı.

Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın tanıtım videosu Rusya'da ortalığı karıştırdı. Transfer tanıtımında özgün olmak isteyen CSKA Moskova kulübü, büyük bir skandala imza attı.

Böyle rezillik görülmedi! CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı

"NATASHA VAR"

Yusuf'un tanıtımında futbolcunun Instagram'daki fotoğraflarına beğeni bırakarak ve mesajlaşarak gelmeye ikna etmek isteyen CSKA, son olarak "Bize gel burada çok Natasha var" yazar. Diğer mesajlara cevap vermeyen Yusuf ise Natasha ifadesinden sonra "5 dakikaya yoldayım" yanıtını verir. Ancak bu ifade Yusuf'a ait değil, kulübün bir senaryosu.

Böyle rezillik görülmedi! CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı

HEMEN SİLDİLER

CSKA Moskova tepkiler üzerine bu paylaşımı silmek zorunda kaldı. Ve özür açıklaması geldi. Özür metninde, "Böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Cska Moskova, Yusuf Yazıcı, Lille, Spor, Haber

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