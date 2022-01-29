Skandallar kariyerini bitirmişti! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu para basıyor - Haberler Spor
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Skandallar kariyerini bitirmişti! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu para basıyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Charlton'ın kadın futbol takımında oynayan Madele Wright, bir partide uyuşturucu kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra kulüpten kovulmuştu. Wright, kadınların hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve videoları para karşılığında yolladığı bir siteye üye olduktan sonra küçük çaplı bir servetin sahibi oldu.

Madele Wright, araç sürerken alkol aldığı ve bir partide uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Charlton kulübünden kovulmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun hayatı, kadınların hayranlarına cinsel içerikli görüntüler sattığı siteye üye olmasıyla birlikte değişti.

HAYAL DAHİ EDEMEYECEĞİ BİR HAYATI YAŞIYOR

The Sun gazetesine konuşan Madale, ilk zamanlarda siteye üye olma konusunda endişelerinin olduğunu fakat kısa sürede çok büyük para kazandığını ve bu paranın hayal dahi edemeyeceği bir yaşamı yaşamasına olanak sağladığını söyledi.

Böyle bir serveti hayal dahi edemezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu adeta para basıyor

KENDİ İMPARATORLUĞUNU KURMAYI PLANLIYOR

Madale siteye üye olduktan sonra bir ilk ayda 500,000 sterlin kazandığını söyledi. Hala futbola geri dönme hayalleri olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, kazandığı para ile kendi imparatorluğunu kurmayı planladığını söyledi.

Böyle bir serveti hayal dahi edemezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu adeta para basıyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Futbol, Cinsellik, Spor, Haber

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