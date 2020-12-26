Boyko Borisov kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Boyko Borisov hayatı ve biyografisi nedir?

Boyko Borisov kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Boyko Borisov hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BOYKO BORİSOV KİMDİR?

Boyko Metodiev Borisov (13 Haziran 1959), 4 Mayıs 2017'den bu yana Bulgaristan Başbakanı olan Bulgar politikacı.

Borisov daha önce Başbakanlık görevini 2009'dan 2013'e, 2014'ten Ocak 2017'ye kadar iki ayrı kez yapmıştı. 2005-2008 yılları arasında Sofya Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Borisov'un sert yönetim tarzı, bazıları tarafından otoriter olarak tanımlanan medya kuruluşları tarafından eleştirilmektedir.

Borisov'un başbakanlığı altında Bulgaristan, gelişmiş makroekonomik istikrar gördü. Aynı zamanda Bulgaristan, nüfusunun yaklaşık dörtte biri ulusal yoksulluk sınırlarının altında kalarak AB'nin en yoksul üyesi olarak kaldı. Doğrudan yabancı yatırım düştü ve yaygın yolsuzluk Bulgaristan'ın Schengen Bölgesine girme isteğinin reddedilmesine yol açtı. Borisov veya partisinin seçim sonuçları, 2013, 2015, ve 2019'da hem yerel hem de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçim sahtekarlığı ve manipülasyon iddialarıyla gölgede bırakıldı.

Gazetecilere yönelik yargısal tehditler ve saldırılar, Bulgaristan'ın basın özgürlüğünde küresel olarak 111'inci sırada yer alarak, Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre Bulgaristan'daki gazeteciliğin "tehlikeli" hale geldiği noktaya yükseldi.

BOYKO BORİSOV HAYATI

1977'de Borisov, Bankya'nın lise eğitimini mükemmel notlarla bitirdi. 1982-1990 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'nda İtfaiyeci olarak ve daha sonra Sofya Polis Akademisi'nde profesör olarak görev almıştır. Millî Güvenlik Ofisi üyesi olan Borisov, 1980'lerde etnik Türklere yönelik isim değişikliği kampanyası sırasında bitkisel ürünlerin ve samanlıkların korunmasına katıldı. 1985-1990 yılları arasında Borisov, İçişleri Bakanlığı Polis Memurları Eğitim ve Bilimsel Araştırma Yüksek Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Tezini "Operasyonel Personelin Psiko-Fiziksel Eğitimi" için doktora derecesi aldı.

Borisov 1990 yılında Bakanlıktan ayrıldı. 1991 yılında özel bir güvenlik şirketi Ipon-1 kurdu ve daha sonra "1989'da iktidardan itildiğinde Bulgaristan'ın komünist diktatörü Todor Zhivkov" u ve II. Simeon'u korudu. Borisov, 1978 yılından bu yana karate şampiyonalarına katılmak istediğini açıkladı ve Bulgar millî takımı antrenörü ve uluslararası maç hakemliği yaptı. Karatede 7. dan kara bir kemer olduğunu Obama'ya söyledi, ancak kanepesi, bunun Borisov'un karate rakibi bile olmadığı iddia edilerek doğru olmadığını, ancak yalnızca ekibin yöneticisi olduğunu savundu. Bulgar Karate Federasyonu başkanıdır. Borisov, yıllarca Bulgar ulusal karat takımının antrenörlüğünü yapıyor.

Borisov boşandı, ancak Bulgar Amerikan Kredi Bankası başkanı Tsvetelina Borislavova ile birkaç yıl yaşadı. Borisov'un doktor Stela ile olan eski evliliğinden Veneta isimli bir kızı vardır. Borisov'un Krasimira Ivanova adında bir kızkardeşi vardır. Borisov'un büyükbabası 1944 Bulgar darbesinin ardından idam edildi.