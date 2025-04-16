Boupendza neden öldü mü, intihar mı etti, düştü mü, ölümü şüpheli mi?

Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası Çin Polisi harekete geçti. Boupendza neden öldü mü, intihar mı etti, düştü mü?

BOUPENDZA NEDEN ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası Çin Polisi harekete geçti. Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Boupendza takımın son antrenmanına herhangi bir sebep gösterilmeden katılmadı ve kulüp kendisinden haber alamadı. Yıldız futbolcunun kulübü Zhejiang, Gabonlu forvetle temasa geçmeye çalıştı ancak trajik haber ortaya çıkana kadar ona hiçbir şekilde ulaşamadı. Boupendza Ocak ayında, Rapid Bükreş'ten Çin ekibi Zhejiang'a transfer olmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gabon Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun, Çin'de bir kaza sonucu 11. kattan düştüğü belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Gabonlu milli futbolcumuz, Çin'de Zhejiang FC takımında oynarken yaşadığı bir apartman kazasında 11. kattan düşerek aramızdan ayrılmıştır.

28 yaşında hayatını kaybeden Boupendza, Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği performansla akıllarda yer eden çok büyük bir forvet olarak hafızalarda kalacaktır.

Futbol eğitimini CF MOUNANA ve Fransa'da Bordeaux kulübünde alan Gabonlu golcü, Romanya'da kısa bir dönem geçirdikten sonra Çin ligine transfer olmuştu. FEGAFOOT ve Gabon futbol ailesi olarak, Boupendza'nın ailesine bu zor dönemde en içten taziye dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.