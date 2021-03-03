Boupendza kimdir? Kaç yaşında, nereli? Boupendza mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Boupendza'yı takibe aldığı iddia edildi. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken sporseverler Boupendza mevkiisi ne, Boupendza kimdir? Boupendza kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Boupendza'le ilgilendiği iddia edildi. Peki, Boupendza kimdir? Boupendza kaç yaşında, nereli? Boupendza mevkiisi ne? İşte, detaylar…

BOUPENDZA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ağustos 1996

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: Moanda, Gabon

Boy: 1,8 m

Santrfor mevkisinde oynayan Gabonlu millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giymektedir.

Futbola ülkesinin takımlarından Mounana'da başladı. 2015 yılına kadar altyapıda oynadı. 2015'te A takıma çıktı ve forma giydiği 6 lig maçında 6 gol attı.

2016 yazında Ligue 1 takımlarından Bordeaux'ya transfer oldu ve rezerv takım olan Bordeaux B'de oynamaya başladı.

5 Ağustos 2020'de Süper Lig takımlarından Hatayspor'a transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor ile ilk maçına 26 Eylül 2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçıyla çıktı.

6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Rusya takımlarından Krasnodar, Şubat 2021'de Boupendza için Hatayspor'a resmî teklif yaptı. Kulüpler 8.1 milyon avro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı ama oyuncu Hatay'da kalmak istediğini belirterek teklifi kabul etmedi