Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, milli takımın başına geçmesi için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşüyor. Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, tecrübeli hoca için geçen hafta İstanbul'a gelmişti.

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'e Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan flaş bir davet geldi. A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında teklifin detaylarını açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan "Fatih Hoca'ya teklife sıcak bakarsanız, burada yaşamanıza gerek yok Galatasaray'ı da çalıştır ancak milli maçlarda takımın başında ol" dediğini söyledi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada, Terim'in resmi teklif beklediğini ve kararını buna göre vereceğini ifade etti.

Hodzic, Fatih Terim'i temsil eden bazı isimlerle dün görüştüğünü belirterek, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." diye konuştu.

G.SARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU TERİM İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22 Aralık'ta yapılacak toplantıda teknik direktör adaylarıyla görüşen komisyonun kendilerine sunacağı isim veya isimleri değerlendirecek.