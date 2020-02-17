Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğlalı çocuklarla buluştu

17.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:02

Bosch Ev Aletleri tarafından düzenlenen, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu 15 ve 16 Şubat tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00'te, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda ücretsiz sahnelendi.



Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla durağında coşkuyla karşılandı.



Oyun, çocuklara çevre bilinci aşılıyor



15 ve 16 Şubat tarihlerinde günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, Muğlalı çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gösterdi.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.



Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.

Kaynak: AA