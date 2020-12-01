Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" çıkışı

Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık dün çekişmeli boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Sarnıç, evine gittiğinde dolabında büyü bulduğunu söyleyerek Instagram hesabından zehir zemberek sözler sarf etti.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, "Emre'nin E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti. Öte yandan çiftin çekişmeli devam eden boşanma davası dün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmadaEmre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

Bunun yanı sıra cezaevi firarisi Erdi Sungur ile Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ileri sürülen Yağmur Sarnıç, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

"EVLİLİĞİMİ BÜYÜLERLE BOZDUNUZ"

Duruşma sonrası evine giden Yağmur Sarnıç, dolabında 7 kez düğümlenmiş bir ip buldu. Bunun bir büyü olduğunu ileri süren Sarnıç, Instagram hesabından şunları söyledi: "Evliliğimi bu büyülerle bitirdiniz bizi düşman ettiniz. Ah hacı anne senin yatacak yerin yok. Oğlunun yuvasını sen yıktın sen bizi bu büyülerle düşman ettin. Ama ben de parmak izinden bulacağım ve seni dava edeceğim. Yatacak yerin yok dilerim kas kusarak geberin pislik büyücü şeytanlar sizi."

"CAN ÇEKEREK ÖLECEKSİN"

"Yapan büyücü eline sağlık kötülük yapmak isterken sen aslında ban iyilik yaptın. Beni kurtardın Allah razı olsun yol yakınken senin sayende gerçek yüzünü gördüm fakat nasıl bir insan kendi evladına bunu yapar. Allah seni çok kötü çarpacak ve seni toprak bile kabul etmeyecek. Can çekişerek öleceksin."