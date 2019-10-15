15.10.2019 11:14

Boşandığı eşine sokak ortasında satırla saldırdı 'pişmanım' dedi

Eşini ağır yaralayan Özalpay;

"Cinnet geçirerek yanımda bulunan satır ile eski eşime vurdum"

"Tehdit edildiğim için hazırlıklı olmak için satırı yanımda bulunduruyordum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşandığı eşini satırla ağır yaralayan ve tutuklanan şüpheli, olay günü cinnet getirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.

25 yıllık kocasından 1 yıl önce ayrılık kararı alan ve yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba AArslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen daha önceden uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Zanlı, çevredekiler tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Yalçın Özalpay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"Cinnet geçirerek satır ile eski eşime vurdum sonrasını hatırlamıyorum"

Emekli olan iki çocuk babası Özalpay, eski eşinin geçmişte sürekli kendisinden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Eski eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öne süren Özalpay, "Kendisi sürekli olarak beni geçmişte şikayet etmiştir. En son olaydan bir gün önce kendisi ile aramızda mahkememiz vardı. Ben eski eşimin boşanmadan önce beni aldattığını öğrendim. Eşimin birlikte olduğu kişiler sürekli olarak beni tehdit ediyordu. Tehdit ettikleri için ben de hazırlıklı olmak için evde bulunan satırı yanımda bulunduruyordum. Olay günü sokakta gezindiğim esnada eski eşim Arslan ile karşılaştım. Kendisi beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de bunun üzerine cinnet geçirerek yanımda bulunan satır ile eski eşime vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak: İHA