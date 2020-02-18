Borussia Dortmund - Paris Saint Germain | Şampiyonlar Ligi notları

18.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:14

2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nin grup aşamasında karşılaşan Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain, tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde birbirilerine karşı mücadele edecekler. 10 yıl önce oynanan maçların ikisi de beraberlikle sonuçlanmıştı.

Son 16 eşleşmesinin ilk ayağına ev sahipliği yapacak olan Dortmund, Avrupa kupalarındaki şu ana dek 20 defa Fransa temsilcilerine karşı oynarken bu maçlarda sekiz galibiyet, beş beraberlik ve yedi yenilgi aldı. PSG ise Alman ekiplerine karşı oynadığı 15 maçı dokuz galibiyet, iki beraberlik ve dört yenilgi tamamladı.

Borussia Dortmund cephesi

Sarı-siyahlılar; Barcelona, Inter ve Slavia Prag’la birlikte yer aldığı F Grubu'nu üç galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle bitirip 10 puan toplayarak ikinciliği aldı. Puanların %70’ini (yedi) kendi sahasında aldılar, deplasmanda yalnızca Slavia Prag’a karşı galip gelebildiler.

Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 11 maçın yalnızca dördünü kazanırken iki beraberlik ve beş yenilgi aldı. Ayrıca son iki sezonda evinde oynadığı maçlarda gelen dört galibiyete karşın evlerinde oynadıkları son 13 Avrupa maçında beş yenilgi aldı. Ancak bu rakam Fransız ekiplerine karşı beş galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgiyle oluşmuş durumda.

Almanya ekibi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını lider bitirmişti. Fakat son 16 turunda Tottenham Hotspur’a karşı gol atamadan (toplam skor 4-0) elenmişti.

Savunma hattının bek bölgesinde görev alan Achraf Hakimi, dört golle takımının en golcü oyuncusu. Takımın bir diğer bek oyuncusu olan Raphael Guerreiro’nun son dört lig maçında üç gol attığını hatırlatmakta fayda var. Son haftalarda Bundesliga’da fırtınalar estiren Erlin Haaland, sezonun ilk yarısında RB Leipzig ile Devler Ligi'nde mücadele edeceği için Dortmund formasını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde giyemeyecek.

Bu turnuvada tarihi boyunca iki kez finale kalma başarısı gösteren Borussia, 1996-1997 sezonunda kupaya uzanırken 2012-2013’te kürsünün ikinci basamağını almıştı.

Takımın teknik direktörü Lucien Favre, 2016 ile 2018 yılları arasında Ligue 1’de Nice antrenörlüğü yaparken PSG’ye karşı dört maça çıkmış ve bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi görmüştü.

PSG cephesi

Paris ekibi; Real Madrid, Club Brugge ve Galatasaray’la birlikte yer aldığı A Grubu'nda beş galibiyet ve bir beraberlik alıp 16 puan toplamış ve yenilgisiz lider olarak bir üst tura yükselmişti.

2015 ile 2017 yılları arasında Dortmund’un başında olan Thomas Tuchel, bu sezon PSG’yi Şampiyonlar Ligi’nin en az gol yiyen (iki) takımı olmayı başardı.

PSG, son üç sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalamadan elenirken, kulüp tarihinde Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi dereceyi 1995’te elde etmişti: Yarı final. Takımın son 16’daki derecesi ise dört galibiyet, üç yenilgi ve bir beraberlik.

PSG, en son 2017/2018 sezonunun grup aşamasında Almanya’ya gitmiş ve Bayern Münih’e 3-1 mağlup olmuştu. Böylelikle Parislilerin Almanya’daki beş maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Kylian Mbappe ve Mauro Icardi ikilisi beşer golle takımın en golcü isimleri . Bu sezon çok iyi bir oyun ortaya koyan Arjantinli Angel Di Maria ile Pablo Sarabia ise ikişer golle takipte.