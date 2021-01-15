Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

15.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:02
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.3102,14BIST ANKARA2.381-1,33BIST ANTALYA2.7734,13BIST BALIKESİR2.3230,10BIST BURSA3.854-1,52BIST DENIZLI2.8821,35BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.3102,14
BIST ANKARA2.381-1,33
BIST ANTALYA2.7734,13
BIST BALIKESİR2.3230,10
BIST BURSA3.854-1,52
BIST DENIZLI2.8821,35
BIST ISTANBUL1.629-0,82
BIST IZMIR3.6191,33
BIST KAYSERI8.995-1,25
BIST KOCAELI3.692-1,53
BIST KONYA3.755-1,67
BIST TEKIRDAĞ9.917-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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