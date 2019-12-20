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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 233.099 -0,87
BIST ANKARA 139.962 1,80
BIST ANTALYA 83.350 1,94
BIST BALIKESİR 96.533 1,82
BIST BURSA 196.

20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:04
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 233.099 -0,87
BIST ANKARA 139.962 1,80
BIST ANTALYA 83.350 1,94
BIST BALIKESİR 96.533 1,82
BIST BURSA 196.997 0,32
BIST DENIZLI 132.806 2,10
BIST ISTANBUL 113.854 -0,18
BIST IZMIR 188.805 1,32
BIST KAYSERI 445.753 0,74
BIST KOCAELI 240.958 1,01
BIST KONYA 94.556 1,46
BIST TEKIRDAĞ 364.524 1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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