Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.071 -0,49
BIST ANKARA 125.670 0,58
BIST ANTALYA 53.580 0,66
BIST BALIKESİR 81.056 1,65
BIST BURSA 166.

06.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.071 -0,49
BIST ANKARA 125.670 0,58
BIST ANTALYA 53.580 0,66
BIST BALIKESİR 81.056 1,65
BIST BURSA 166.385 0,87
BIST DENIZLI 103.752 -0,03
BIST ISTANBUL 102.215 0,86
BIST IZMIR 163.919 0,46
BIST KAYSERI 425.200 1,89
BIST KOCAELI 236.491 0,68
BIST KONYA 88.365 2,00
BIST TEKIRDAĞ 279.688 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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